Разбил окна и заблокировал двери в школе: жителя Харьковской области будут судить за хулиганство

Жителя Близнюковского района Харьковщины будут судить за хулиганские действия на территории школы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, досудебным расследованием установлено, что 27-летний злоумышленник, будучи нетрезвым, находился у здания местной школы и из хулиганских побуждений разбил 4 окна учебного заведения.

Затем он нецензурной бранью начал оскорблять работников школы, залез по лестнице на чердак и заблокировал двери.

Как отмечается, своими действиями нарушитель приостановил нормальную работу школы.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

28 октября мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

30 октября материалы уголовного производства направлены с обвинительным актом в Близнюковский районный суд.

Ему грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до четырех лет.

Агентство Телевидения Новости