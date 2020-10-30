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На проспекте Гагарина нашли повешенным 18-летнего парня

На проспекте Гагарина нашли повешенным 18-летнего парня

Сегодня утром в районе улицы Одесской в Слободском районе Харькова, около карьера прохожие обнаружили повешенного на дереве неизвестного мужчину.

Об этом первыми сообщили в соцсетях очевидцы.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, утром 30 октября в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Гагарина обнаружено тело мужчины.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 18-летний парень.

Информация внесена в Единый реестр учета событий и происшествий.

Все обстоятельства произошедшего правоохранители устанавливают.

 

Агентство Телевидения Новости

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