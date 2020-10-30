"Заминирование" Харьковского админсуда и ХНУ имени Каразина: 1670 человек эвакуировали, взрывчатку не нашли

Взрывчатку в зданиях Харьковского административного суда и Харьковского национального университета имени Каразина, сообщение о которой поступило в полицию сегодня утром, не обнаружили, информация о минировании не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Специалисты обследовали более 51 000 кв. метров помещений зданий и прилегающей территории, эвакуировали 1670 человек.

При осмотре никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.

Информацию о сообщениях зарегистрировали в журнале Единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации происшествий по Уголовному кодексу Украины.

Агентство Телевидения Новости