Дожди почти по всей Украине: прогноз погоды на выходные

На выходных, 30 октября и 1 ноября, погода будет дождливой почти на всей территории Украины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, в субботу, 31 октября, сильные дожди ожидаются на юго-востоке, в Приазовье, местами в Днепре и в восточных областях страны.

В воскресенье, 1 ноября, в западной части Украины осадки прекратятся.

На выходных в Украине будет холодно: днем температура воздуха опустится до отметок +7 - +11 градусов, на юге и юго-востоке Украины будет теплее, +10 - +14 градусов.

В Киеве будет сыро, ожидается туман, дожди и похолодание до 7 градусов тепла.

Что касается прогноза погоды на эти выходные в Харькове, то по данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в субботу в городе будет облачно, с прояснениями, ночью ожидается небольшой дождь, днем - дождь, ветер – 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается +7-9 градусов, днем – +10-12.

В воскресенье в городе будет также облачно, с прояснениями, синоптики прогнозируют ночью дождь, местами сильный, днем - также ожидается небольшой дождь, ветер - 7-12 м/с, днем – 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью – 5-10 градусов, днем - 9-14.

Агентство Телевидения Новости