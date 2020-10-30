Толкали, угрожали расправой: на строительстве дороги через “Барабашово” напали на журналистов

Это - место, откуда начали строительство скандальной дороги, которая должна пройти через рынок «Барабашово». А это - десяток мужчин спортивного телосложения, которые ее охраняют. Трем съемочным группам не удалось даже подойти ближе, чтобы снять видео. Агрессивно настроенные молодые люди начали толкать камеры, журналистов и угрожать физической расправой. Из какой они охранной фирмы и на каком основании препятствуют журналистской деятельности, тем самым нарушая закон, мужчины не ответили.

Журналисты одного из республиканских телеканалов, которые подверглись нападению, уже передали соответствующее заявление в Нацполицию. Представители телеканала заверили, что не дадут пустить на самотек вопиющий факт нападения на журналистов и будут отслеживать ход следствия.

- Без комментариев. - Руки нах*й убери. Щас в бороду получишь. – Барышня, убери телефон. - Я маю право, я журналист, хто ви такий? - Давай буксуй, нах*й. - Я тебе щас, говорю, форточки поделаю в очках. - Ты шо, не понимаешь? - Ты че, мышак, с*ка…

Между тем накануне вице-мэр Игорь Терехов на своей странице в Фейсбук сообщил, что новую магистраль построят в кратчайшие сроки. Такое заявление вызвало возмущение у людей.

По мнению Ирины Денисовой, это - открытая манипуляция. И попытка отвлечь горожан от массовых нарушений на местных выборах и неудовлетворительной работы городских властей в борьбе с коронавирусом, говорит женщина.

Ирина Денисова, предприниматель

Попытка рассказать о дороге - это всего лишь попытка отвлечь внимание. Сегодня вся страна да и весь мир утопает в пандемии, что же сделано за это время? В больницах ничего. 8 с половиной тысяч уже объявили сегодня, мы не знаем, сколько людей лечится дома самостоятельно. Цифра гораздо страшнее.

Кроме того, говорит Дмитрий Ищук, начало строительства является незаконным, поскольку городские власти так спешили напакостить своим политическим конкурентам, что не подготовили все необходимые на то документы.

Дмитрий Ищук, предприниматель

Вчерашнее заявление Игоря Терехова по поводу стахановских темпов строительства дороги харьковчане воспринимают как эскалацию напряженности в городе Харькове. Нет никаких экспертиз, нет урбанистики, нет экологической экспертизы у тех людей которые её строят. Нет громадських слушаний, нет вообще никакого опроса харьковчан. Кому нужна эта дорога? И опроса специалистов принесет ли эта дорога за такие средства пользу городу Харькову в первую очередь и жителям этого города.

Поэтому горожане призывают Президента Украины провести срочный аудит деятельности городских властей и разобраться с незаконным, по их мнению, строительством дороги через рынок "Барабашово".

Агентство Телевидения Новости