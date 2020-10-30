В Турции произошло мощное землетрясение, в Измире разрушены дома

В пятницу, 30 октября, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6.6, повлекшее разрушение домов в провинции Измир. Об этом сообщает издание Apa.

Эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 16 км в Эгейском море.

Как сообщает телеканал NTV, из-за землетрясения около 10 домов были разрушены в районе Байраклы в городе Измир.

Также разрушения есть в районе Борнова.

Землетрясение ощущалось также в Стамбуле и близлежащих городах.

В результате обрушения домов некоторые жители остались под завалами. Спасатели начали поисковые операции. Однако информация о погибших и пострадавших на этот момент в МВД Турции не поступала.

Отметим, что Измир - один из самых популярных курортных городов Турции. Провинция Измир остается открытой для украинских туристов.

Летом нынешнего года украинцы достаточно активно посещали Турцию и ее пляжные курорты возле Эгейского моря.

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