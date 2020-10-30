В Харьковский госпиталь доставили раненых на Донбассе военных. Ситуация в зоне ООС обострилась

В Военно-клинический центр северного региона в Харькове сегодня санавиацией доставили раненых и травмированных в результате обстрелов.

Медики уверяют, угрозы жизни пациентов уже нет, но и от прогнозов медики также воздерживаются. Состояние всех армейцев сейчас - стабильное.

Юрий Бунин, начальник хирургической клиники военно-клинического центра Северного региона

Стан одного з військовослужбовців важкий, розміщений він в відділенні реанімації, кілька органів пошкоджено, але на попередньому етапі надана достатня допомога, на сьогодні не потребує додаткових оперативних втручань. Маємо надію, що все буде добре. Інші в стані середньої важкості та відносно задовільному, розміщені в профільних відділеннях

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась, отчитываются в штабе ООС. Российско-оккупационные войска нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 во время заседания Трехсторонней контактной группы. В результате обстрелов украинских позиций погибли двое украинских воинов.

Марианна Маркевич, представитель командования Объединенных сил

Упродовж минулої доби, 29 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Старогнатівка противник застосував гранатомети різних систем

В районе Водяного враг дважды открывал огонь. В результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий получил огнестрельное пулевое ранение. В районе населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат. В результате чего получил огнестрельные осколочные ранения еще один украинский защитник.





Агентство Телевидения Новости