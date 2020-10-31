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Кому отключили воду в последний день октября: адреса

Кому отключили воду в последний день октября: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

ул. Астрономическая, 35-ж (п. №2, стояк) до 18:00 31.10.20 г.; ул. Академика Павлова, 309 (п. №2, стояк), ул. Академика Проскуры, 6 (п. №3) до 20:00 01.11.20 г.

А также;

Московский район:

ул. Родниковая, 3 (п. №4, стояк) до 20:00 01.11.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 48 (п. №1) до 20:00 01.11.20 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 111-а (п. №2, стояк) до 20:00 01.11.20 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 18 (п. №2, стояк), ул. Отакара Яроша, 23 (п. №1) до 20:00 31.10.20 г.; пр. Людвига Свободы, 31 (п. №5, стояк) до 20:00 01.11.20 г.

Агентство Телевидения Новости

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