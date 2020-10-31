В Украине зафиксировали новый суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19

В Украине за последние сутки подтвердили 8752 новых заражений коронавирусом, что является новым антирекордом заболеваемости. При этом побороли болезнь 3902 человека. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, с начала пандемии в Украине болезнь подхватили 387 481 человек. Из них 158 928 человек уже выздоровели, а 221 357 остаются активными больными.

Жертвами болезни стали 7 196 человека, из которых 155 - за вчера.

Больше всего новых заражений подтвердили в Киеве (+781), Донецкой (+749), Харьковской (+622), Львовской (+514) и Одесской (+507) областях.

Агентство Телевидения Новости