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В Солоницевке горело кафе: одна из работниц с ожогами доставлена в больницу

В Солоницевке горело кафе: одна из работниц с ожогами доставлена в больницу

30 октября на номер «101» поступило сообщение о пожаре в кафе, что находится в поселке Солоницевка Дергачевского района.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей площадь пожара составляла около 5 кв.м. Горело оборудование и мебель в помещении кухни.

Когда пожар потушили выяснилось, что одна из работниц заведения в результате попыток самостоятельно потушить пламя, получила ожоги спины и верхних конечностей. Сейчас пострадавшая находится на лечении в ожоговом центре харьковской больницы неотложной скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.

Агентство Телевидения Новости

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