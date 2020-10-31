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Землетрясение в Турции: количество погибших увеличилось

Землетрясение в Турции: количество погибших увеличилось

По меньшей мере 25 человек погибли в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Такие данные приводит в субботу Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

"В результате землетрясения погибли 25 человек, ранения получили 804", - говорится в сообщении ведомства.

В управлении также сообщили, что раненые есть не только в Измире, но и в Айдыне, Манисе и Балыкесире. Турецкие спасатели более 19 часов ведут работы по поиску людей, которые могут оставаться под обломками разрушенных домов. Спасено более 70 человек.

Стихийное бедствие произошло в Турции 30 октября. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только на территории Турции, но и в Греции.

Агентство Телевидения Новости

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