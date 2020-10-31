Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:33
Просмотров: 97

На Харьковщине за сутки диагностировали 622 случая COVID-19

На Харьковщине за сутки диагностировали 622 случая COVID-19

За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 622 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 36 300, 536 человек умерли, 6 908 - выздоровели.

География заболевших по районам области:

27103 - Харьков (+409 случаев за сутки);

2011 - Харьковский район (+41 случай за сутки);

755 - Чугуевский район (+39 случаев за сутки);

591 - Дергачевский район (+4 случаев за сутки);

581 - Змиевской район;

565 - Балаклейский район (+2 случая за сутки);

561 - Лозовской район (+11 случаев за сутки);

544 - Богодуховский район (+10 случаев за сутки);

383 - Изюмский район (+7 случаев за сутки);

354 - Первомайский район (+6 случаев за сутки);

346 - Купянский район;

279 - Красноградский район (+1 случай за сутки);

277 - Волчанский район (+23 случая за сутки);

250 - Нововодолажский район (+4 случая за сутки);

245 - Великобурлукский район;

241 - Валковский район;

238 - Золочевский район (+2 случая за сутки);

149 - Шевченковский район (+25 случаев за сутки);

147 - Краснокутский район (+5 случаев за сутки);

121 - Кегичевский район;

116 - Барвенковский район;

109 - Боровской район (+16 случаев за сутки);

97 - Зачепиловский район;

76 - Близнюковский район;

60 - Сахновщинский район (+12 случаев за сутки);

49 - Коломакский район (+5 случаев за сутки);

38 - Двуречанский район;

14 - Печенежский район.​

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 