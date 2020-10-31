На Харьковщине за сутки диагностировали 622 случая COVID-19
За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 622 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 36 300, 536 человек умерли, 6 908 - выздоровели.
География заболевших по районам области:
27103 - Харьков (+409 случаев за сутки);
2011 - Харьковский район (+41 случай за сутки);
755 - Чугуевский район (+39 случаев за сутки);
591 - Дергачевский район (+4 случаев за сутки);
581 - Змиевской район;
565 - Балаклейский район (+2 случая за сутки);
561 - Лозовской район (+11 случаев за сутки);
544 - Богодуховский район (+10 случаев за сутки);
383 - Изюмский район (+7 случаев за сутки);
354 - Первомайский район (+6 случаев за сутки);
346 - Купянский район;
279 - Красноградский район (+1 случай за сутки);
277 - Волчанский район (+23 случая за сутки);
250 - Нововодолажский район (+4 случая за сутки);
245 - Великобурлукский район;
241 - Валковский район;
238 - Золочевский район (+2 случая за сутки);
149 - Шевченковский район (+25 случаев за сутки);
147 - Краснокутский район (+5 случаев за сутки);
121 - Кегичевский район;
116 - Барвенковский район;
109 - Боровской район (+16 случаев за сутки);
97 - Зачепиловский район;
76 - Близнюковский район;
60 - Сахновщинский район (+12 случаев за сутки);
49 - Коломакский район (+5 случаев за сутки);
38 - Двуречанский район;
14 - Печенежский район.