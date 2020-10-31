На Харьковщине за сутки диагностировали 622 случая COVID-19

За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 622 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 36 300, 536 человек умерли, 6 908 - выздоровели.

География заболевших по районам области:

27103 - Харьков (+409 случаев за сутки);

2011 - Харьковский район (+41 случай за сутки);

755 - Чугуевский район (+39 случаев за сутки);

591 - Дергачевский район (+4 случаев за сутки);

581 - Змиевской район;

565 - Балаклейский район (+2 случая за сутки);

561 - Лозовской район (+11 случаев за сутки);

544 - Богодуховский район (+10 случаев за сутки);

383 - Изюмский район (+7 случаев за сутки);

354 - Первомайский район (+6 случаев за сутки);

346 - Купянский район;

279 - Красноградский район (+1 случай за сутки);

277 - Волчанский район (+23 случая за сутки);

250 - Нововодолажский район (+4 случая за сутки);

245 - Великобурлукский район;

241 - Валковский район;

238 - Золочевский район (+2 случая за сутки);

149 - Шевченковский район (+25 случаев за сутки);

147 - Краснокутский район (+5 случаев за сутки);

121 - Кегичевский район;

116 - Барвенковский район;

109 - Боровской район (+16 случаев за сутки);

97 - Зачепиловский район;

76 - Близнюковский район;

60 - Сахновщинский район (+12 случаев за сутки);

49 - Коломакский район (+5 случаев за сутки);

38 - Двуречанский район;

14 - Печенежский район.​

Агентство Телевидения Новости