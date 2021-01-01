Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:30
Просмотров: 110

На Харьковщине в первый день нового года подожгли автомобиль

На Харьковщине в первый день нового года подожгли автомобиль

Сегодня, 1 января, в 07:44 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в Новой Водолаге, где на обочине проезжей части загорелся автомобиль

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия пожарных в автомобиле Opel Vectra горел салон.

В 7:53 пожар полностью ликвидировали.

В ходе обследования салона автомобиля было обнаружено следы умышленного поджога, и разбитые стекла окон с правой стороны.

По факту пожара правоохранительными органами проводится проверка.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 