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Ураганный ветер и 18-метровые волны: возле Аляски бушует один из самых сильных штормов

Ураганный ветер и 18-метровые волны: возле Аляски бушует один из самых сильных штормов

В Беринговом море бушует один из самых сильных штормов, которые когда-нибудь бывали в северной части Тихого океана. Поднялись 18-метровые волны. Об этом сообщает пресс-служба Центра прогнозирования океана Национальной службы погоды США.

Как сообщается, циклон с ураганным ветром и 18-метровыми волнами ударил по участку Алеутских островов на Аляске.

В центре шторма зафиксировали потенциально рекордно низкое барометрическое давление для Берингова моря в 921 миллибар.

"Чем ниже давление, тем сильнее буря. Скорость ветра на западе Алеутских островов достигает 160 километров в час", - говорится в сообщении.

Шторм бушует далеко от населенных пунктов, и не имеет значительного влияния на людей, кроме тех, что находятся на морских судах и в самолетах.

Агентство Телевидения Новости

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