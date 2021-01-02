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Три района города частично без воды: адреса отключений

Три района города частично без воды: адреса отключений

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

пр. Ново-Баварский (Ильича), 99(п. №1, стояк), ул. Селянская, 20(п. №2, стояк) до 20:00 02.01.21 г.

А также:

Слободской район:

пер. Пилотов, 7 (п. №2) до 20:00 02.01.21 г.

Шевченковский район:

ул. Старицкого, 15 (п. №4, стояк), пр. Победы, 67 (п. №8, стояк), ул. Ахсарова, 23 (п. №10) до 20:00 02.01.21 г.

Агентство Телевидения Новости

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