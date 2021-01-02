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В Украине лабораторно подтверждено 5038 новых случаев коронавируса

В Украине лабораторно подтверждено 5038 новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро субботы, 2 января, зафиксировано 5 038 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 2 606 человек, умер 51 пациент. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 января 2021 года. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработников. Также за прошедшие сутки выздоровело – 2 606 человек; летальных случаев – 51", – написал глава Минздрава.

Отметим, что при этом в целом по Украине 1 января было проведено только 17 930 тестов (методом ПЛР – 14 975, методом ИФА – 2 955).

Днем ранее, 1 января было зафиксировано 9 432 новых случая.

Агентство Телевидения Новости

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