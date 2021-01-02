Добкин снова идет в мэры

Бывший председатель Харьковской ОГА и экс-народний депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин заявил, что идет в мэры Харькова после смерти Геннадия Кернеса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вопреки всем спекуляциям, Харьковский горсовет в установленном законом порядке подал обращение в ВР по поводу назначения новых выборов мэра в связи со смертью Кернеса. Так что оттянуть выборы на максимальный срок не получится», - написал Добкин.

Он добавил: «И да, Добкин идет в мэры».

Напомним, Михаил Добкин на октябрьских местных выборах уже подавался на эту должность, но затем снял свою кандидатуру в пользу Кернеса.

Агентство Телевидения Новости