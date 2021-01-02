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Бывший главный тренер харьковского "Металлиста 1925" трудоустроился в Грузии

Бывший главный тренер харьковского Металлиста 1925 трудоустроился в Грузии

Нашелся спрос на услуги 44-летнего украинского футбольного специалиста Андрея Демченко.

Грузинский футбольный клуб "Дила" (Гори), занявший в 2020-м году 3-е место в чемпионате Грузии соообщил на своем официальном сайте, что Демченко стал главным тренером "Дилы". При этом отмечено, что Демченко в основном использует в построении своих команд игровую схему 4-1-4-1 . В некоторых матчах также применяются тактические схемы 4-3-3 и 4-2-3-1 .

Демченко в минувшем сезоне был уволен с поста главного тренера харьковского "Металлиста 1925". С октября 2020 года он работал спортивным директором команды Второй лиги украинского футбола "Буковина" (Черновцы).

Агентство Телевидения Новости

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