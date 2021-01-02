Взвешивание и дуэль взглядов через стекло перед первый боксерским супербоем 2021 года

Оба боксера впритык уложились в лимит весовой категории.

Сегодня в американском горорде Даллас состоится вечер бокса, главным поединком которого станет бой за титул "временного" чемпиона по версии WBC в легком весе (61,2 кг) между американцем Райаном Гарсией и британцем Люком Кэмпбеллом.

На церемонии взвешивания оба боксера показали одинаковый вес - как раз 61,2 кг. После чего весы были заменены на защитное стекло, через которое Гарсия и Кэмпбелл посмотрели друг другу в глаза.

Кэмпбелл в последний раз выходил в ринг 31 августа 2019 года и проиграл тогда украинцу Василию Ломаченко.

Гарсия не знает поражений на профессиональном ринге. В его послужном списке 20 побед, в том числе 17 нокаутом, в 20-ти проведенных боях.





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