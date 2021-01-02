На Харьковщине выявили 122 новых случая коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 122 новых случая коронавируса, из них 86 у жителей Харькова. Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, всего заболевших – 70 212, из них 1107 человек умерли, а 57 051 - выздоровели.

География заболевших по районам области:

47986 - Харьков (+86 случаев за сутки);

3905 - Харьковский район (+10 случаев за сутки);

1789 - Чугуевский район;

1572 - Балаклейский район (+3 случая за сутки);

1511 - Лозовской район (+4 случая за сутки);

1464 - Купянский район;

1344 - Изюмский район (+17 случаев за сутки);

1130 - Богодуховский район;

1103 - Змиевской район;

985 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);

960 - Первомайский район (+1 случай за сутки);

755 - Красноградский район;

626 - Великобурлукский район;

566 - Волчанский район;

550 - Валковский район;

550 - Краснокутский район;

494 - Нововодолажский район;

452 - Золочевский район;

393 - Боровской район;

379 - Шевченковский район;

347 - Кегичевский район;

290 - Зачепиловский район;

266 - Барвенковский район;

266 - Сахновщинский район;

190 - Близнюковский район;

163 - Двуречанский район;

141 - Коломакский район;

35 - Печенежский район.

Агентство Телевидения Новости