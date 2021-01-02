Капитан сборной Норвегии по футболу может ослепнуть из-за взрыва пиротехники

Жуткие последствия празднования Нового года.

Капитан сборной Норвегии по футболу Омар Элабделаллауи, выступающий за турецкий футбольный клуб «Галатасарай» (Стамбул) отмечал Новый год в кругу семьи, закупив фейерверки.

Пиротехника взорвалась в руках у футболиста. 29-летний Элабделаллауи госпитализирован с многочисленными ранениями. У него обгорело лицо.

Есть угроза полной потери зрения.

Партнеры по "Галатасараю" и руководство турецкого клуба посетили Элабделаллауи в больнице. Он находится в сознании и может общаться. Но пока ничего не видит. из-за химических и термических ожогов глаз.





Агентство Телевидения Новости