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Курьезный автогол самого опытного футболиста команды

Курьезный автогол самого опытного футболиста команды

Капитан команды невообразимо подвел своих партнеров.

В матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между командами "Аль-Наср" и "Дамак" самый опытный футболист "Аль-Насра" бразильский легионер Майкон, отбрасывая головой мяч назад, умудрился перекинуть вратаря своей команды и провести автогол. "Дамак", благодаря этому "подарку" Майкона ушел от поражения и свел матч к ничьей - 2:2.

Следует отметить, что за спиной Майкона находился в глубоком офсайде футболист "Дамака", поэтому если бы бразилец просто не трогал мяч, то было бы зафиксировано положение вне игры.


Агентство Телевидения Новости

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