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Где нет воды в Харькове сегодня (адреса)

Где нет воды в Харькове сегодня (адреса)

Сегодня, 3 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов трех районов Харькова  временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Слободской район: ул. Плехановская, 73 (стояк), пер. Пилотов, 7 (спаренный стояк) до 20:00 04.01.21 г.

А также:

Новобаварский район:

ул. Дудинской (Нариманова), 10 (п. №1, стояк) до 17:00 03.01.21 г.; ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.21 г.

Шевченковский район:

ул. Старицкого, 15 (п. №4, стояк) до 20:00 04.01.21 г.

Агентство Телевидения Новости

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