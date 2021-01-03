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В Украине за сутки выявили 4,5 тысячи новых заболевших COVID-19

В Украине за сутки выявили 4,5 тысячи новых заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 4 576 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом  сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"4 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 января 2021. В частности, заболели 158 детей и 172 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1 306 человек; летальных случаев - 123; выздоровели – 6 250 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Общее количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 074 093 человека, умерли от COVID-19 18 854 заболевших, 728 865 - выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях, а также в  Киеве (370).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 370 случаев;

Винницкая область - 66 случаев;

Волынская область - 93 случая;

Днепропетровская область - 404 случая;

Донецкая область - 200 случаев;

Житомирская область - 25 случаев;

Закарпатская область - 78 случаев;

Запорожская область - 301 случай;

Ивано-Франковская область - 99 случаев;

Киевская область - 303 случая;

Кировоградская область - 22 случая;

Луганская область - 85 случаев;

Львовская область - 433 случая;

Николаевская область - 454 случая;

Одесская область - 426 случаев;

Полтавская область - 197 случаев;

Ровенская область - 75 случаев;

Сумская область - 147 случаев;

Тернопольская область - 59 случаев;

Харьковская область - 68 случаев;

Херсонская область - 115 случаев;

Хмельницкая область - 14 случаев;

Черкасская область - 244 случая;

Черновицкая область - 146 случаев;

Черниговская область - 152 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 2 января, в Украине было зарегистрировано 5 038 новых случаев коронавируса.

 

Агентство Телевидения Новости

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