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Под Харьковом в результате пожара в доме погибли три человека

Под Харьковом в результате пожара в доме погибли три человека

2 января спасателям поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в селе Спартасы Манченковского поселкового совета Харьковского района Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, примерно в первой половине дня, 2 января, в частном доме на ул. Троицкой,4 произошел пожар, который унес жизни троих человек.

Так, в 15:22 в данном доме были обнаружены тела погибших мужчин - 1969 года и 1985 года рождения, и тело 45-летней женщины.

В одной из комнат спасатели нашли следы пожара: прогар в деревянном полу и обугленные остатки телогрейки.

Самого горения и даже дыма к тому времени уже не было, отметили в ГСЧС.

По предварительным данным, к смерти людей привело отравление угарным газом.

Сейчас следственно-оперативная группа полиции выясняет все обстоятельства трагедии.

Агентство Телевидения Новости

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