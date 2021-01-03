Под Харьковом в результате пожара в доме погибли три человека

2 января спасателям поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в селе Спартасы Манченковского поселкового совета Харьковского района Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, примерно в первой половине дня, 2 января, в частном доме на ул. Троицкой,4 произошел пожар, который унес жизни троих человек.

Так, в 15:22 в данном доме были обнаружены тела погибших мужчин - 1969 года и 1985 года рождения, и тело 45-летней женщины.

В одной из комнат спасатели нашли следы пожара: прогар в деревянном полу и обугленные остатки телогрейки.

Самого горения и даже дыма к тому времени уже не было, отметили в ГСЧС.

По предварительным данным, к смерти людей привело отравление угарным газом.

Сейчас следственно-оперативная группа полиции выясняет все обстоятельства трагедии.

Агентство Телевидения Новости