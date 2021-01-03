Языковой закон в Украине вступает в силу: кто будет сдавать экзамен по украинскому в 2021 году

Статья закона о функционировании государственного языка, которая вступает в силу в январе, предусматривает сдачу экзамена по украинскому языку.

Кто его будет сдавать - рассказал языковой омбудсмен Тарас Кремень в эфире канала "Украина 24".

В первую очередь, по его словам, нововведение будет касаться претендентов на госслужбу - мэров, министров, чиновников, глав администраций, госпредприятий, прокуратур.

"То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Что касается другой категории – это и те граждане, которые вступают в гражданство. Это граждане других стран, которые путем сдачи государственного экзамена имеют право получить гражданство нашего государства", - сказал он.

При этом Кремень отметил, что некоторые категории не будут сдавать экзамен в этом году.

"Конечно, будут и те категории, которые не будут сдавать, по крайней мере, в 2021 году, возможно, будут какие-то изменения в законе. Это касается в первую очередь депутатов, - такова уж норма закона, ничего не поделаешь, - и правоохранительные структуры. Я считаю, что каждый чиновник не должен пугаться своих знаний, и если он сдаст или не сдаст экзамен, должен сказать об этом. Это будет восприниматься намного лучше, чем раньше, когда "сдал" экзамен, а два слова связать не может", - сказал он.

Напомним, в январе 2021 года вступает в силу статья 30 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Эта статья обязывает всех поставщиков услуг в Украине, независимо от формы собственности, обслуживать потребителей исключительно на украинском языке (кроме альтернативной просьбы клиента).

Ранее, 25 апреля 2019 года, парламент принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

16 июля 2019-го закон вступил в силу.

С этого дня на украинский язык должны были быть переведены названия всех аэропортов, станций, остановок, техническая документация, документооборот и отчетность юрлиц.

Агентство Телевидения Новости