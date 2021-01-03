Боксер, проигрывавший Василию Ломаченко, впервые нокаутирован

Титульный бой завершился нокаутом в 7-м раунде.

В американском Далласе состоялся боксерский поединок за титул "временного" чемпиона по версии WBC между Райаном Гарсией из США и британцем Люком Кэмпбеллом.

Гарсиа, побываший во 2-м раунде в нокдауне, в середине 7-го ударом в печень нокаутировал Кэмпбелла.

У Гарсии это 21-я победа в 21-м бою на профессиональном ринге, при этом 18-я - нокаутом.

Кэмпбелл потерпел 4-е поражение в 20-ти боях, при этом британец впервые проиграл нокаутом. Следует также отметить, что у Кэмпбелла это второе подрял поражение. Предыдущее было от украинца Василия Ломаченко. Тогда Ломаченко победил единогласным решением судей. .





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