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Ударила мужа ножом: харьковчанку задержали за покушение на убийство

Ударила мужа ножом: харьковчанку задержали за покушение на убийство

В Харькове полицейские задержали женщину, которая едва не лишила жизни мужчину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 30 декабря 2020 в 18:14 в полицию поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи о мужчине с ножевым ранением на улице Академика Богомольца в Новобаварском районе города. 

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что во время совместного употребления алкоголя между 52-летней женщиной и ее 57-летним сожителем возникла ссора. 

В ходе конфликта женщина ударила мужа ножом в грудь. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение харьковской больницы. 

Женщину правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления.

Вещественные доказательства изъяты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Агентство Телевидения Новости

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