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В Харькове из горящего заброшенного дома спасли бездомного мужчину

В Харькове из горящего заброшенного дома спасли бездомного мужчину

В Основянском районе Харькова сегодня ночью, 3 января, загорелся заброшенный частный дом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о пожаре в доме на ул. Донецкой,22 поступила спасателям в 00:32.

На момент их прибытия в доме горели домашние вещи и деревянная обшивка стен на площади 10 кв.м. Все помещения были заполнены дымом.

При проведении разведки пожарные обнаружили и спасли бездомного мужчину. Медики скорой помощи госпитализировали спасенного в Харьковскую городскую больницу скорой медицинской помощи. На вид ему около 35 лет. Его личность сейчас устанавливают.

В 1:03 пожар был локализован, в 2:24 полностью ликвидирован.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Агентство Телевидения Новости

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