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В Украине выявили 4 158 новых случаев коронавируса

В Украине выявили 4 158 новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на 4 января лабораторно подтвержден 1 078 251 случай COVID-19, из них за сутки - 4 158. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.

"4 158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 января 2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника", - написал Степанов.

По информации министра, за прошедшие сутки госпитализированы - 1526 человек; летальных исходов - 73; выздоровели - 4693 человека; осуществлено тестирований за сутки - 13 128 (в том числе методом ПЦР - 11021, методом ИФА - 2107).

За все время пандемии в Украине заболело - 1078251 человек; выздоровели - 733 558 человек; летальных исходов - 18 927; проведено ПЦР-тестирований - 5621024.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), г. Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

Агентство Телевидения Новости

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