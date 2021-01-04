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Инаугурация в условиях пандемии: в США традиционный парад заменят виртуальным

Инаугурация в условиях пандемии: в США традиционный парад заменят виртуальным

На церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена традиционное шествие американского лидера заменят на виртуальный парад из-за пандемии коронавируса. Его будут транслировать по телевидению 20 января. Об этом сообщает CNN.

В программе виртуальной версии парада ожидаются выступления музыкантов, поэтов, танцевальных трупп и других исполнителей. Организаторы мероприятия заявляют, что все участники будут придерживаться социального дистанцирования.

Также отмечается, что Байдена после принесения присяги в Капитолии до Белого дома будет сопровождать президентский эскорт из военных всех родов войск.

Отметим, ранее Комитет по инаугурации Джо Байдена призвал американцев оставаться дома в день церемонии 20 января. Таким образом комитет объявил о соблюдении мер по защите общественного здоровья в условиях коронавируса. Кроме того, инаугурация Байдена будет сокращена по сравнению традиционными церемониями.

Агентство Телевидения Новости

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