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Китай не признает вину за возникновение коронавируса

Китай не признает вину за возникновение коронавируса

В Китае не берут на себя ответственность за то, что именно там начал распространяться коронавирус. Об этом заявил министр иностранных дел КНР, член Компартии Ван И после подведения итогов 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы были первой страной, сообщившей о случаях (заражения - ред.) в мире. Все больше исследований свидетельствуют о том, что пандемия, вероятно, была вызвана отдельными вспышками во многих местах мира", - подчеркнул Ван И.

Он отметил, что в стране сразу же сделали все необходимое, чтобы расследовать, что стало возбудителем вспышки коронавируса и узнать основную информацию, включая секвенирование генома вируса. Однако некоторые страны продолжают обвинять официальный Пекин в сокрытии важной информации.

Ранее издание Associated Press писало о том, что правительство Китая утаивает информацию о происхождении коронавируса. Китайские власти фактически блокирует доступ представителей СМИ к любым данным на эту тему.

Отмечается, что китайские ученые получают гранты на изучение происхождения коронавируса и активно проводят исследования. Однако публикация материалов исследований жестко контролируется. Специальная комиссия мониторит выход научных публикаций на эту тему.

Агентство Телевидения Новости

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