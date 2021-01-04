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В Полтавской области люди перекрыли трассу Харьков-Киев, протестуя против высокого тарифа за транспортировку газа

В Полтавской области люди перекрыли трассу Харьков-Киев, протестуя против высокого тарифа за транспортировку газа

Сегодня вблизи с. Засулье Лубенского района Полтавской области около 300 граждан перекрыли трассу Харьков-Киев, требуя уменьшения тарифа за транспортировку природного газа. Об этом сообщает отдел связей с общественностью Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

«На автомобильной дороге Киев – Харьков, вблизи с. Засулье, продолжается акция протеста, в которой принимают участие около 300 человек. Акцию начали в 10:15. Участники мероприятия, среди которых жители с. Засулье, а также соседних сел Оржицкого и Пирятинского районов, требуют уменьшения стоимости распределения природного газа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди ходят по пешеходному переходу. Правопорядок на месте обеспечивают полицейские.

Протестующие сообщили, что у них возникают словесные конфликты с водителями и пассажирами автомобилей и автобусов, которые едут в сторону столицы. Водители транспортных средств заявляют, что они существенно выбиваются из графика движения.

На месте перекрытия движения находятся около сотни автомобилей, которые ждут прекращения акции.

Агентство Телевидения Новости

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