В Харькове пройдет спортивный онлайн-марафон

Горожан и жителей Харьковской области приглашают принять участие в бесплатном марафоне «Спортивный карантин», который пройдет с 11 по 25 января в онлайн-формате.

Как отметили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, проект поможет участникам привести тело в хорошую физическую форму после новогодних праздников не выходя из дома.

В течение двух недель на странице @kharkivsportcity в «Instagram» будут проводиться прямые эфиры тренировок разных направлений и уровней сложности с лучшими тренерами Харькова, а также консультации диетолога и нутрициолога. Все видеозаписи будут сохраняться на странице аккаунта, чтобы их можно было просматривать в удобное время.

«Самые старательные участники марафона получат призы. Мы разыграем абонементы и сертификаты на тренировки, а также корзину продуктов здорового питания, которую соберет наш нутрициолог», - сообщили в департаменте.

Агентство Телевидения Новости