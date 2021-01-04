Меньше сотни заболевших. В Харькове резко уменьшилось больных на ковид

Елена несколько месяцев назад переболела на ковид. Женщина даже не догадывалась о болезни, потому что симптомов не было.

Елена, харьковчанка:

Пропал нюх где-то на месяц. Но не было ни температуры, ни кашля – ничего. Просто пропал запах. Мне надо было делать операцию, я пошла, сдала анализы – и у меня выявились антитела.

Таких людей, которые не попадают в статистику – сотни, а то и тысячи. Об этом неоднократно сообщали иммунологи, отмечая, что определить реальную картину крайне сложно, так как тестирований мало. Скажем, за минувшие сутки на Харьковщине только 1300 человек протестировались на ковид. Из них 63 человека получили положительный результат. В общем, за период новогодних праздников официальная статистика Лабораторного центра показывала довольно низкие цифры: все дни количество новых заражений варьировалась в пределах плюс-минус сотни новых больных. Хотя еще в четверг, 31 декабря, лабцентр сообщал о - 713 новых случаях заражения.

Анастасия, харьковчанка:

Сейчас праздники по домам сидят, меньше всё равно ездят.

Ирина, харьковчанка:

Может быть, потому что снизилась заболеваемость или очень дорого. Не знаю. Не каждый может себе позволить 3000 - из семьи, где 3 человека эти деньги.

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта рассказывает, что проблем с перезагрузками инфекционных больниц нет. Свободных коек примерно по десять на каждую больницу, которая принимает ковидных пациентов. А в Областной инфекционной больнице – которая считается одной из крупнейших – свободных мест до полсотни.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф:

Витримується тенденція зменшення кількості викликів. Минулої доби – це було 80 викликів хворих. Ну ось так, близько сотні тримається вже певний час близько двох тижнів і наразі, маючи численні місця в стаціонарах – це для нас взагалі не питання. Переважну більшість – десь 2/4 ми шпиталізуємо. Не госпіталізуються тільки ті, хто відмовився.

За период праздников, по официальной статистике Министерства здравоохранения, количество больных также уменьшилась. На сайте МОЗ указано, что за последние сутки зафиксировали всего четыре тысячи человек, заболевших ковид по всей Украине. При этом всего по стране провели 53 000 тестирований. Для сравнения, 31 декабря было проведено более 116 000 тестов – и зафиксировано около 10 000 больных.

Агентство Телевидения Новости