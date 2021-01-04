Новый год - новые тарифы. Какие услуги подорожают для харьковчан с января 2021-го?

После завершения новогодних и рождественских праздников в теплом семейном кругу украинцев ждет холодный душ в виде коммунальных платежек. С 1 января подорожали сразу несколько услуг.

О повышении цен на голубое топливо и его распределение заявили компании в разных регионах страны. В частности, "Харьковгазсбыт" установил тариф для жителей города и области в размере 9 гривен 90 копеек за один кубометр газа. А цена на кубометр газа на январь 2021 от «Нафтогаза» составит 7 гривен 22 копейки.

Изменились тарифы на электроэнергию. Если раньше первые 100 киловатт потребителям обходились в 90 копеек за каждый, а последующие - по 1 грн 68 копеек, то теперь эта льгота на первые 100 киловатт отменена Кабмином. Следовательно, цена будет держаться на уровне 1, 68 за киловатт, как минимум, до марта. Затем тарифы в Правительстве будут пересматривать снова.

Новые суммы харьковчане увидят и в квитанциях за холодную воду и стоки. Канализация подешевела на 3 копейки, а вот услуга водоснабжения, наоборот, прибавила в цене - в январе тариф будет составлять около 16 гривен за кубометр воды. А это больше на 80 копеек, чем в декабре прошлого года.

Повышение тарифов на отопление и горячую воду до конца 2021-го анонсировали также в КП "Харьковские тепловые сети". Правда, когда именно цены вырастут, пока неизвестно - все зависит от решения в Киеве. Харьковчане говорят, регулярный рост цен за квартплату снова заставит "затянуть пояса".

Ирина:

Экономить будем на всем однозначно, потому что пенсия у меня 2 тысячи - даже не знаю. У меня все уходит на платежки абсолютно. А то, что повысили, и все в магазинах даже повысили. Даже мыло хозяйственное на 70 копеек повысилось. Уже не говорю ни о чем другом.

Елена:

Мы и так экономим. Вода по счетчикам, еще по газу поставить счетчик. И будем. А шо делать?

Вместе с ценами на коммуналку в 2021-м вырастут расходы на услуги кабельного телевидения, Интернет и мобильную связь. Об этом еще месяц назад сообщили компании-поставщики этих услуг.

С 1 января выросла минимальная зарплата - до 6000 гривен. Однако, по словам экономистов, это повышение дохода "съест" инфляция и суммарное подорожание всех услуг, которыми постоянно пользуются украинцы. Более того, отмечает экономист Дмитрий Горовой, рост коммуналки ударит по большим производствам, а также представителям малого и среднего бизнеса. Как следствие - будут повышаться цены на товары.

Дмитрий Горовой, профессор каф. экономики и маркетинга НТУ "ХПИ":

Це підвищення буде відсотково зменшеним, тобто мінімальна - на 20 відсотків, а з кожною тисячею отриманої заробітної плати буде все менше і менше. І не будемо забувати, що підвищення комунальних платежів, воно стосується не тільки домогосподарств, але і різних підприємств, які виробляють товари і послуги, які ми всі споживаємо.

Для кого подорожание коммуналки не будет слишком ощутимым - это для людей, получающих субсидию. Однако для многих пенсионеров, отмечают эксперты - станет значительным ударом по карману. Особенно для тех, кто уже несколько лет не подпадает под индексацию выплат. Речь идет о госслужащих нижнего звена и научных сотрудников с большим стажем работы.

Дмитрий Горовой, профессор каф. экономики и маркетинга НТУ "ХПИ":

Є певна категорія, про яку забули - це колишні державні службовці, наприклад, які вже 5 років не отримують підвищення пенсії. Це не ті службовці, що працюють у вищих ешелонах влади. Це робітники, які працювали на низовій ланці: в органах місцевого самоврядування, в органах статистики тощо. Які залишаються із мінімальною пенсією.

По прогнозам экономистов, январское повышение тарифов - точно не последнее в 2021 году. Не избежать, по мнению экспертов, подорожания отопления и горячей воды. Ведь в тарифах закладываются в том числе тепловые потери, поскольку полноценного учета нет - счетчики стоят далеко не в каждом доме, в придачу - еще и сети критически изношены.

Агентство Телевидения Новости