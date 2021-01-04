В США расследуют возможные связи адвоката Трампа с Фуксом и другими украинскими олигархами

Американские следователи активно расследуют возможные связи личного адвоката президента США Руди Джулиани с украинскими олигархами, сообщил журналист-расследователь Скотт Стедман.

«Человек, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщил мне, что следователи в Нью-Йорке допросили по крайней мере одного свидетеля о работе Руди Джулиани с украинским олигархом Павлом Фуксом в рамках уголовного расследования в отношении личного адвоката Трампа», - написал он в Twitter.

Стедман уточнил: расследование в отношении Джулиани не только имеет статус активного, но и усиливается, поскольку следователи задавали подробные и существенные вопросы о лоббировании Джулиани и платежах ему из разных украинских источников, включая Фукса.

В распоряжении следователей Южного округа штата Нью-Йорк оказалась копия контракта Фукса с охранной фирмой, принадлежащей адвокату Трампа.

Контракт был заключен в 2017 году, до того, как Трамп назначил Джулиани своим советником по вопросам кибербезопасности, и продлен на 2018 год.

«Вопрос в том, лоббировал ли Джулиани интересы своих клиентов, в частности Фукса или города Харькова, в администрации Трампа в каком-либо качестве», - отмечает журналист.

В 2017 году компания TriGlobal Strategic Ventures организовала встречу Джулиани и Фукса. Спустя два года ее руководитель Виталий Прусс рассказал Джулиани и бизнес-партнеру бывшего главы избирательного штаба Трампа Льву Парнасу о сливе переписки Хантера Байдена.

В разгар президентской кампании в США Прусс утверждал, что электронные письма сына основного конкурента Дональда Трапа «получили русские и украинцы».

Издание Forensic News, для которого пишет Стедман, ранее сообщало о том, что в 2018 и 2019 годах Джулиани встречался с другим членом совета директоров TriGlobal, который является кремлевским инсайдером. Позже CNN подтвердило, что следователи Нью-Йорка расследовали действия Джулиани в отношении электронных писем Байдена.

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