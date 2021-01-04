С фейерверками и травматическим оружием. Итоги празднования Нового года от полиции, спасателей и медиков

За исключением значительного количества запущенных фейерверков - новогодние праздники прошли тихо. Полицейские говорят, работали в усиленном режиме. В центре возле новогодней елки за порядком следило около 3 сотен правоохранителей и нацгвардейцев. Всего в праздничные дни к патрулированию привлекли тысяча четыреста полицейских - значительных нарушений на территории Харьковщины не зафиксировали. По словам пресс-секретаря харьковских патрульных - в основном проводилась превентивная деятельность.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк. обл.:

Патрульні контролювали безпеку громадську, а також попереджали порушення правил дорожнього руху. Зокрема, момент паркування неналежного в районі центра міста. Також були залучені патрульні поліцейські роти тактико-оперативного реагування, які також проводили патрулювання в межах центру міста.

Спасатели тоже работали в усиленном режиме - на дежурстве по всей области находилось около полутора сотен человек личного состава. С 31 декабря по 4 января ГСЧСники 100 раз выезжали по сигналу тревога - это в основном - пожары и помощь людям и водителям. Так, за четверо суток спасатели обнаружили 3-х человек, отравившихся продуктами горения, еще один человек провалился под лед, когда выгуливал собаку, и две женщины погибли в огне. По словам Игоря Лупандина - большинство пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк.обл.:

Перше, це необережне поводження з вогнем. Люди знаходилися у деякому стані, мається на увазі, зловживали спиртними напоями. А також - це використання та експлуатація печі на твердому паливі і додатково ще для обігріва приміщення використовували електроопалення. Пожеж, повязаних з використанням піротехнічних виробів, не було. В тому числі при використанні електрогірлянд, а також, що повязано з ялинками у приміщеннях.

Но вот медики же зафиксировали значительный прирост обращений в новогодние праздники - по словам директора «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктора Забашты, горожане вызывали скорую помощь основном из-за травмирования - большая часть пришлась на падение из-за гололеда, далее следуют вызовы на автотрощи и травмирования из-за использования питард.

Виктор Забашта, директор КНП « Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»:

Обійшлося рваними ранами пальців в обох випадках. Були ножові поранення, вогнепальні поранення і використання травматичної зброї. Все це поодинокі випадки, але насправді вони були і про це варто сказати. Був навіть один напад на бригаду, погрожував ножем першого числа.

Не обошлось, говорит Забашта, в новогодние праздники и без травм на катке на площади и незначительных драк.

Агентство Телевидения Новости