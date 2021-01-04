Автомобиль вылетел на трамвайные пути и загорелся: ДТП на Журавлевском спуске

Сегодня около 18:30 на Журавлевском спуске вылетел с проезжей части автомобиль Toyota RAV4: машина остановилась на трамвайных путях и загорелась.

Об аварии сообщают в соцсетях. Машина двигалась со стороны улицы Матюшенко в направлении Пушкинской.

По словам очевидцев, водитель и пассажир бросили авто и скрылись с места ДТП.

На месте работает полиция, обстоятельства уточняются.

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Публикация от Автомобильный Харьков (@cto_kharkov)

Агентство Телевидения Новости