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Автомобиль вылетел на трамвайные пути и загорелся: ДТП на Журавлевском спуске

Автомобиль вылетел на трамвайные пути и загорелся: ДТП на Журавлевском спуске

Сегодня около 18:30 на Журавлевском спуске вылетел с проезжей части автомобиль Toyota RAV4: машина остановилась на трамвайных путях и загорелась.

Об аварии сообщают в соцсетях. Машина двигалась со стороны улицы Матюшенко в направлении Пушкинской.

По словам очевидцев, водитель и пассажир бросили авто и скрылись с места ДТП.

На месте работает полиция, обстоятельства уточняются.

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Публикация от Автомобильный Харьков (@cto_kharkov)

Агентство Телевидения Новости

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