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Автомобиль вылетел на трамвайные пути и загорелся: ДТП на Журавлевском спуске
Сегодня около 18:30 на Журавлевском спуске вылетел с проезжей части автомобиль Toyota RAV4: машина остановилась на трамвайных путях и загорелась.
Об аварии сообщают в соцсетях. Машина двигалась со стороны улицы Матюшенко в направлении Пушкинской.
По словам очевидцев, водитель и пассажир бросили авто и скрылись с места ДТП.
На месте работает полиция, обстоятельства уточняются.
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Публикация от Автомобильный Харьков (@cto_kharkov)
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