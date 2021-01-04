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Диджериду, дохола или ханг - харьковчане осваивают этнические инструменты со всего мира

Учатся слышать друг друга и успокаиваться. Так проходят занятия в харьковской студии "Drum Space", где собраны этнические музыкальные инструменты со всего мира. От древнейших до современных изобретений. 

Так звучит один из старейших духовых инструментов в мире - диджериду. Это - неотъемлемая часть мифологии австралийских аборигенов. Чтобы научиться на нем играть, харьковчанка Светлана полгода осваивала особую технику дыхания - циркулярную.

СВЕТЛАНА ФИЛИППЕНКО, соосновательница Культурного центра «Drum Space»:

Когда у нас звук инструмента не прерывается за счет особого сочетания вдохов и выдохов.

Но важно, говорит, не только правильно дышать, но и настроиться эмоционально.

СВЕТЛАНА ФИЛИППЕНКО, соосновательница Культурного центра «Drum Space»:

Так как я играю, полчаса могу играть. Можно дольше, это зависит как бы от концентрации, от состояния психики, чем ты спокойней, то и дольше можешь играть.

В этой студии около сотни музыкальных инструментов со всего мира. Марина посещает студию около двух месяцев. Выбрала для себя дохолу - давний египетский ударный инструмент. Девушка мечтает научиться выражать свое настроение звуками.

МАРИНА ФРИДРАК, харьковчанка:

Наиграл, потом еще что-то наиграл и так люди между собой общаются, не говоря при этом ни слова. Вот это тоже очень интересно. Я так еще не умею. Раньше это были для меня звуки и звуки. А теперь - как еще одна сторона мира.

Барабан - керамический, рассказывает преподаватель студии Илья. Обтянутый кожей рыбы. Этим объясняется уникальное звучание. Сначала учит классическим ритмам, которые передаются через поколения уже много веков.

Хендпан или Ханг - в правнуки дохоле годится, хоть и происходит с другого континента. Его двадцать лет назад сделали в Швейцарии после многолетнего исследования барабанов со всего мира.

ИЛЬЯ ФИЛИППЕНКО, основатель школы Перкуссии «Ethno Drum's»:

Инструмен сам сделан таким образом, что у нас разного диаметра могут быть поверхности и за счет этого у нас меняется как нота, так и глубина звука. То есть, посередине, эта центральная нота називается Дином. Она имеет как раз такой самый глубокий звук.

А первые глюкофоны, лепестковые барабаны, когда-то делали просто из газовых баллонов. Сейчас они состоят из двух чаш.

ИЛЬЯ ФИЛИППЕНКО, основатель школы Перкуссии «Ethno Drum's»:

Он считается интуитивным инструментом. Здесь нет понятия "правильно или неправильно". Здесь есть понятие - нравится либо не нравится.

Какой именно инструмент выбрать - давнюю дохолу или новейший хендпан - зависит от человека. Все они научат не только концентрировать внимание, но и успокаиваться. Поэтому, медитации - обязательная составляющая занятий

Агентство Телевидения Новости

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