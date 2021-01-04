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Водителя сгоревшего на Журавлевском спуске автомобиля нашли – мужчина был нетрезв

Водителя сгоревшего на Журавлевском спуске автомобиля нашли – мужчина был нетрезв

Авария произошла сегодня около 18:30 – на Журавлевском спуске вылетел с проезжей части автомобиль Toyota RAV4: машина остановилась на трамвайных путях и загорелась. Водитель и его пассажир бросили авто и скрылись с места аварии.

Но через полчаса водителя удалось отыскать. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, произошло это благодаря поступившей информации от граждан.

Водитель прошел тест на алкоголь на «драгере». Результат – 1,33 промилле алкоголя в крови.

В результате водитель Toyota получил от патрульных три протокола – по ст.124 (нарущение ПДД, которое привело к аварии), ч.1 ст. 130 (вождение в состоянии опьянения) и ст.122-4 КУоАП (оставление места ДТП).

По предварительной информации, перед ДТП на Журавлевском спуске водитель Toyota попал еще в одну аварию – на проспекте Московском, 131Б, врезался в автомобиль Renault и уехал.

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Публикация от Автомобильный Харьков (@cto_kharkov)

Агентство Телевидения Новости

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