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Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Сегодня, 5 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Валентиновская (Блюхера), 48, 52, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 65-а (п. №2, спаренный стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 67 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-а, 10 (п. №1), 40-д (п. №1, стояк) до 20:00 05.01.21 г.

Индустриальный район:

пр. Московский, 310 (п. №1, стояк) до 17:00 05.01.21 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 262 (п. №1, стояк) до 17:00 05.01.21 г.

Слободской район:

ул. Плехановская, 73 (стояк) до 20:00 05.01.21 г.

Шевченковский район:

ул. Старицкого, 15 (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №2, стояк), пр. Победы, 75 (п. №8, стояк), ул. 23 Августа, 73 (п. №5, стояк), пр. Победы, 70 (п. №4, стояк) до 20:00 05.01.21 г.

 

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