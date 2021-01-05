В Харьковской области - более трехсот новых случаев коронавируса за сутки, умерли 14 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 313 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировано 70656 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1131 человек, за минувшие сутки умерли 14 заболевших.

При этом 58071 заболевший уже выздоровел (408 из них – за прошлые сутки), а 11454 жителя Харьковщины еще болеют, из них 109 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 72414 подозрений на данный диагноз.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине выявили всего 63 новых случая коронавируса, 55 заболевших из них - жители Харькова.

Агентство Телевидения Новости