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5:0. Разгром. Канада "уничтожила" Россию на молодежном чемпионате мира по хоккею

5:0. Разгром. Канада уничтожила Россию на молодежном чемпионате мира по хоккею

Полуфинал моложежного чемпионата мира-2021 по хоккею между сборными Канады и России, состоящими из хоккеистов не старше 20-ти лет, превратился в "избиение младенцев".

Канадская "молоджежка" одержала разгромную победу над россиянами - 5:0. Причем три шайбы были заброшены еще в первом периоде.

Сборная Канады в четвертый раз за последние пять лет пробилась в финал молодежного чемпионата мира по хоккею.


Агентство Телевидения Новости

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