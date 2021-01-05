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5:0. Разгром. Канада "уничтожила" Россию на молодежном чемпионате мира по хоккею
Полуфинал моложежного чемпионата мира-2021 по хоккею между сборными Канады и России, состоящими из хоккеистов не старше 20-ти лет, превратился в "избиение младенцев".
Канадская "молоджежка" одержала разгромную победу над россиянами - 5:0. Причем три шайбы были заброшены еще в первом периоде.
Сборная Канады в четвертый раз за последние пять лет пробилась в финал молодежного чемпионата мира по хоккею.
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