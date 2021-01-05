В Украине за сутки зафиксировали более 5 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 5 334 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"5 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 января 2021 года. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализированы – 1 280 человек; летальных случаев - 202; выздоровели – 13 850 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Всего количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 1 083 585 человека, умерли от COVID-19 19 129 заболевших, 747 408 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (846), а также в Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 846 случаев;
Винницкая область - 76 случаев;
Волынская область - 86 случаев;
Днепропетровская область - 320 случаев;
Донецкая область - 269 случаев;
Житомирская область - 77 случаев;
Закарпатская область - 65 случаев;
Запорожская область - 418 случаев;
Ивано-Франковская область - 61 случай;
Киевская область - 266 случаев;
Кировоградская область - 25 случаев;
Луганская область - 33 случая;
Львовская область - 371 случай;
Николаевская область - 87 случаев;
Одесская область - 682 случая;
Полтавская область - 376 случаев;
Ровенская область - 137 случаев;
Сумская область - 59 случаев;
Тернопольская область - 53 случая;
Харьковская область - 313 случаев;
Херсонская область - 84 случая;
Хмельницкая область - 40 случаев;
Черкасская область - 376 случаев;
Черновицкая область - 127 случаев;
Черниговская область - 87 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 4 января, в Украине выявили 4 158 новых случаев заболевания коронавирусом.