Новый список стран "красной" зоны: куда украинцы могут поехать на отдых в январе

В новом 2021 году список стран, которые являются безопасными для поездок с точки зрения пандемии и тех, от посещения которых лучше сейчас воздержаться, обновился.

Украинский Минздрав опубликовал 2 января новый документ, в котором разделил страны мира на "красную" и "зеленую" зону. Критерием разделения является уровень заболеваемости коронавирусом в Украине и других государствах за последние две недели.

Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине по последним данным составил 315,3 человека на 100 тысяч населения. В "красной" зоне, где болеют чаще, оказались 49 стран. Туда добавились Польша, Италия, Израиль, Монако, Ливан и Колумбия.

Так, по данным Минздрава, в "зеленую" зону перешли Болгария и Армения. Также в списке безопасных - популярные зимой туристические страны: Египет (10,7), Мальдивы (51,1), Танзания, ОАЭ (170,7), Доминикана (117,2). Недавно открытые для украинцев Шри-Ланка (38,6) и Оман (43,7) также отмечены низкими показателями.

А вот Турция продолжает находиться в "красном" списке – в этой стране болеют 411,9 человек на 100 тысяч населения. Хотя показатель заболеваемости в Турции снизился с 499,2 с 18 декабря, но в Украине официальная статистика снизилась больше (с 410,9).

Это значит, что после возвращения из стран "красного" списка придется загружать приложение "Дий вдома", сдавать ПЦР-тест или проходить двухнедельную самоизоляцию.

Одним из решающих факторов в выборе курортной страны для отдыха зачастую является расстояние и длительность полета. В страны, добираться в которые нужно с пересадками, поток туристов всегда меньше. Соответственно, прямые чартерные рейсы добавляют "баллов" даже очень отдаленным курортам.

Египет – любимая украинцами курортная страна требует негативный ПЦР-тест с QR-кодом, действительный до 72 часов до вылета. Виза на курорты не требуется. Три самых популярных курорта уверенно держат пальму первенства: Хургада, Шарм-эль-Шейх и Марса Алам. В первые два летают МАУ, SkyUp, "Роза Ветров" и Azur Air. На новый курорт Марса Алам по субботам отправляется рейс МАУ.

Турция – популярная страна даже зимой: кто-то продолжает греться на пляжах Анталии, другие туристы выбирают город на двух континентах Стамбул и горнолыжные курорты. Для въезда по новым правилам необходим ПЦР-тест, сделанный за 72 часа. Виза не нужна. На горнолыжный курорт Кейсери рейсы выполняют МАУ и SkyUp. А полететь в Стамбул на экскурсии можно также на крыльях Turkish Airlines.

Мальдивы – виза не нужна до 30 дней, справка с результатами негативного ПЦР-теста действительна 96 часов до вылета. По прилету карантин не требуется, но путешествовать между курортными островами не разрешено. Долететь на острова можно прямыми рейсами авиакомпаний МАУ и Azur Air.

Доминикана – виза не нужна, результаты ПЦР-тестов у туристов не спрашивают, на карантин их не отправляют. При поселении в отель автоматически оформляют бесплатную страховку на "все случаи жизни". Долететь можно на крыльях тех же авиакомпаний.

Танзания, к которой относится остров Занзибар, не требует от туристов ПЦР-тестирования или самоизоляции. Гражданам Украины для посещения Танзании нужна виза, которую можно оформить в аэропорту прибытия за 50 долларов США. Прямые рейсы з дозаправкой в Египте осуществляет авиакомпания SkyUp.

Шри-Ланка только открылась для туристов на особых условиях – иностранные гости могут отдыхать на закрытых территориях, "туристических пузырях", а экскурсии только групповые и ограниченные. Виза до 30 дней стоит 35 долларов, также необходим ПЦР-тест за 72 часа до вылета и карантин до 5 дней. Летит на Шри-Ланку с дозаправкой в пути авиакомпания SkyUp.

ОАЭ – виза в эту страну не нужна, но для поездки необходимо сдать ПЦР-тест в Украине за 96 часов до вылета, а в аэропорту прилета сдать его повторно – бесплатно. Первые сутки придется подождать результата в отеле. Долететь можно прямыми рейсами авиакомпаний МАУ, SkyUp, FlyDubai.

К слову, путешествия по воздуху оказались самыми безопасными с точки зрения рисков заразиться COVID-19. Даже длительное пребывание на борту самолета не способствует распространению инфекции благодаря системе вентиляции и фильтрации воздуха воздушных суден.

Агентство Телевидения Новости