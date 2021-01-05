Выходец из Узбекистана вывел молодежную сборную США в финал молодежного чемпионата мира по хоккею

Драматичный полуфинал на молодежном чемпионате мира-2021 по хоккею.

В противостоянии молодежных сборных США и Финляндии американцы вели в счете, фины дважды догоняли.

Победитель определился на предпоследней минуте 3-го периода, когда при счете 3:3 американский хоккеист Артур Калиев, родившийся в столице Узбекистана - Ташкенте, нанес результативный бросок, и сборная США праздновала победу - 4:3.

В финале американцы сыграют против канадцев. Молодежная сборная Канады в своем полуфинале всухую разгромила россиян - 5:0.





Агентство Телевидения Новости