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В Харьковском горсовете прокомментировали увольнение директора КП «ХТС» Андреева

В Харьковском горсовете прокомментировали увольнение директора КП «ХТС» Андреева

Как сообщалось ранее, Генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев уволен с занимаемой должности.

В Харьковском горсовете прокомментировали его увольнение.

Как передает пресс-служба мэрии, секретарь горсовета Игорь Терехов сегодня, 5 января, на рабочем совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в котором приняли участие руководители коммунальных предприятий, представители профильных департаментов, председатели районных администраций, за годы работы Сергея Андреева предприятие не показало положительных результатов.

«Каждый запуск отопительного сезона был очень тяжелым, и нам вместе с главами администраций приходилось работать круглосуточно, чтобы запустить тепло в дома горожан. Постоянные проблемы с горячей водой, теплоснабжением, огромное количество разрытий, которые сегодня не украшают наш город, это все - результат деятельности «Харьковских тепловых сетей». Считаю, что человек не оправдал нашего доверия, поэтому и был уволен мною с занимаемой должности», - рассказал Терехов. 

Также он отметил, что на должность директора предприятия в первую очередь выберут хорошего кризис-менеджера, поскольку ситуация с тепловыми сетями в городе сложилась непростая. 

«Мы понимаем, что, во-первых, нам важно сохранить коллектив и обеспечить его нормальными заработными платами; во-вторых, нужно обеспечить бесперебойное снабжение горячей водой и бесперебойное отопление в домах горожан. Сейчас я рассматриваю две кандидатуры на эту должность и наиболее оптимальную назначу до конца дня», - добавил Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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