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На Харьковщине на Рождество за порядком во время богослужений будут следить полтысячи полицейских

На Харьковщине на Рождество за порядком во время богослужений будут следить полтысячи полицейских

6 и 7 января на Харьковщине богослужения по случаю православного праздника - Рождества Христова пройдут в 250 православных храмах.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Планируется, что участие в мероприятиях примут около 4 тысяч человек. 

Для охраны порядка будут задействованы около 500 сотрудников полиции.

В полиции рассказали, что для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время проведения религиозных массовых мероприятий создано необходимое количество следственно-оперативных групп и патрульных нарядов.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не нарушать правопорядок, придерживаться действующего законодательства и карантина.

 

Агентство Телевидения Новости

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