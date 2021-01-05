Иран передал Украине отчет о причинах крушения самолета МАУ

Украина получила от Ирана проект технического отчета об обстоятельствах катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", произошедшей под Тегераном 8 января 2020 года.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, это произошло еще в прошлый четверг, 31 декабря, и теперь у Украины есть 2 месяца на собственные комментарии и замечания к тексту отчета.

"Проект отчета мы получили 31 декабря, как говорится, под елку. Имеем 2 месяца на комментарии и замечания. Это достаточно важный этап для дальнейшего движения вперед, без которого было бы невозможно добиться выплаты компенсации и всеобщей справедливости. Теперь слово подтверждается делом", - подчеркнул министр.

По его словам, что касается суммы компенсации, которая недавно попала в информационное пространство (речь идет о вероятности выплаты Ираном $ 150 000 на каждую жертву. - Ред), то сейчас ее обнародован только через СМИ. Никаких официальных сообщений по этому поводу Украины от Ирана не получала.

"Опыт последнего года научил нас крайне осторожно относиться к информации иранских СМИ и, что называется, фильтровать каждое сообщение. Пока я не получу официальное предложение от иранского правительства, мы не будем учитывать никакие сообщения в новостях о цифр. Призываю Украинский делать так же. Вокруг этому вопросу много информационного шума ", - подчеркнул Кулеба.

На уточняющий вопрос издания Обозреватель, почему же переговорный процесс между Украиной и Ираном, который признал свою вину в авиакатастрофе, продолжается уже целый год, министр указал на внутриполитические проблемы страны.

"Затягивание могу объяснить сугубо внутренне политическими расписаниями Ирана. Там не все положительно оценили тот факт, что государство взяло на себя ответственность (за сбитый самолет. - Ред.) Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Ирана, мы настроены на урегулирование этого вопрос. Потому что это не политика, право и не деньги. это вопрос морали перед близкими и родственниками жертв погибших ", - подытожил Кулеба.

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